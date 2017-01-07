قتل 6 جنود يمنيين وأصيب 20 آخرون بجروح، السبت، إثر تفجير انتحاري، استهدف نقطة أمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي مفضلاً عدم ذكر اسمه: “إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجذر نفسه في النقطة الأمنية الواقعة في تقاطع مرونة بمديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في محافظة أبين”.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تصدر السلطات اليمنية بياناً رسمياً حول الحادث حتى الساعة 10: 10 تغ.

وتشهد مديريات لودر، والوضيع، والمحفد، وموديه بمحافظة أبين، عمليات استهداف متكررة للنقاط الأمنية والمقار الحكومية، ذهب ضحيتها عشرات الجنود والمدنيين منذ إعلان الجيش اليمني سيطرته على المحافظة، منتضف أغسطس/ آب 2015.