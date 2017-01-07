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السبت 7 يناير 2017 01:11 مساءً
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مبيعات قياسية لمتجر "أب ستور"
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مبيعات قياسية لمتجر "أب ستور"

السبت، 7 يناير 2017 01:13 م

أعلنت شركة أبل الخميس عن تحقيق متجرها للتطبيقات “أب ستور” مبيعات قياسية خلال العام الماضي 2016.

وبحسب بيان أبل فقد حقق المتجر دخلا بلغ 28.5 مليار دولار.

وبلغت حصة المطورين نحو 20 مليار دولار، بزيادة 40% عن عام 2015، فيما حصلت أبل على نسبة 30% من المبيعات والتي تقدر بنحو 8.5 مليار دولار.

واستطاع المتجر أن يحقق أرقاما مميزة في يوم رأس السنة، حيث بلغت المبيعات فيه نحو 240 مليون دولار، وفقا لبيان أبل.

فيما كان شهر ديسمبر الأبرز خلال العام حيث وصلت المبيعات فيه إلى 3 مليارات دولار، والفضل في ذلك يعود إلى لعبة سوبر ماريو رن، بحسب ما نقله موقع “زد دي نت”.

ومن الجدير بالذكر أن متجر “أب ستور” يقدم أكثر من 2 مليون تطبيق للمستخدمين.

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