بالرغم من تعرض شركة سامسونج لضربة قوية في أكتوبر 2016 بسبب انفجار بطاريات هواتف غالاكسي “نوت 7”، بيد أنها سجلت ارتفاعا في أرباحها.

وقالت سامسونج إن أرباحها في الربع الأخير من عام 2016 ارتفعت بنسبة 50 في المئة، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته “فاكت ست” أن تحقق سامسونج أرباحا بـ6.7 مليار دولار، بيد أن الشركة تمكنت من رفع أرباحها إلى 7.8 مليار دولار.

وذكرت سامسونج أن هذه الأرباح كانت أعلى دخل ربع سنوي، منذ الربع الثالث من عام 2013.

وتعرضت الشركة الكورية لنكسة قوية في سوق الهواتف الذكية، جعلتها تخسر ملايير الدولارات جراء تراجع أسهمها.

وكانت سامسونج أطلقت عمليات استبدال هواتف “نوت 7” وتعويض مالكيها حول العالم، بعدما أقرت بمشكلة وقوع انفجار لبطاريات الهاتف واشتعالها.