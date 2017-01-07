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إغلاق «نفق الأزهر» بعد انقلاب سيارة ومصرع شخص
نفق اﻻزهر‎

إغلاق «نفق الأزهر» بعد انقلاب سيارة ومصرع شخص

السبت، 7 يناير 2017 01:08 م

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، «نفق الأزهر» بعد انقلاب سيارة بداخله ومصرع شخص.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث ليتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم بنفق الأزهر، وأمر اللواء علاء الدجوي مدير مرور القاهرة بانتقال رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة آثار الحادث.

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