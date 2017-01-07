أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، عن تحريرها حي الرفاق شرقي مدينة الموصل في إطار عملية “قادمون يا نينوى” الهادفة لتحرير المحافظة ومركزها الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، تحرير حي الغفران الواقع على الساحل الأيسر لمدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي.

كما نجحت قوات الشرطة الاتحادية في السيطرة على مقر عمليات ما يسمى بـ”المجاهدين الشيشان” التابعين للتنظيم الإرهابي جنوب شرقي الموصل.

ويذكر أن عملية تحرير نينوى بدأت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ساعة الصفر لها.