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القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
الفريق أول صدقي صبحي - وزير الدفاع
الفريق أول صدقي صبحي - وزير الدفاع

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السبت، 7 يناير 2017 01:13 م
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هنأت القوات المسلحة المصرية الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقام المتحدث العسكري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي بنشر صورة تهنئة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت.
ومن المعروف، أن ملايين الأقباط على مستوى العالم يحتفلون اليوم بعيد الميلاد المجيد.

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