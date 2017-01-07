أظهر إحصاء أن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت 26171 قنبلة على 7 دول في عام 2016.

وذكر الخبير الأمريكي ميكا زينكو الذي أجرى الإحصاء ونشره على موقع مجموعة الأبحاث المعروفة باسم “مجلس العلاقات الدولية” أن الولايات المتحدة ألقت 12192 قنبلة على سوريا و12095 قنبلة على العراق و1337 قنبلة على أفغانستان و496 قنبلة على ليبيا و34 قنبلة على اليمن و12 قنبلة على الصومال و3 قنابل على باكستان.

ويجدر بالذكر أن التحالف المناهض لتنظيم “داعش”، هو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف في بيان له صدر في بداية ديسمبر/كانون الأول 2016 بأن عمليات القصف التي نفذها طيرانه أودت بحياة 173 مدنيا.