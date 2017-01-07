أفاد مصدر محلي عراقي، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك”، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 21 شخصا بقصف خاطئ لطيران مجهول غربي العراق.

وحسب المصدر، فإن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، بقصف لطيران حربي استهدف منازل المواطنين في قضاء القائم غربي الأنبار بالمحاذاة مع الجارة سوريا.

وحدد المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن القصف وقع يوم أمس الجمعة، على شقق للمدنيين في منطقة الكرابلة قرب الحي الصناعي في القائم.

وقال المصدر: “إن القصف نفذه طيران مجهول، غير معلومة هويته هل هو للتحالف الدولي ضد الإرهاب، أم عراقي”.

ويعتبر قضاء القائم أهم وأخطر معاقل تنظيم “داعش” في غربي الأنبار، وإليه نقل التنظيم كل عناصره وقادته الكبار والقدامى من معاقله التي خسرها في وقت سابق بتقدم القوات العراقية في المحافظة، ومن نينوى ومركزها الموصل شمالي البلاد.

وتشهد المناطق الغربية من الأنبار وهي عانة وراوة، والقائم، عمليات عسكرية واسعة انطلقت في 5 كانون الأول/ يناير الجاري للقضاء على تنظيم “داعش”.