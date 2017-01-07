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Android Paу في روسيا 2017
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Android Paу في روسيا 2017

السبت، 7 يناير 2017 12:44 ص

سيبدأ نظام الدفع عبر الهاتف المحمول Android Paу بالعمل في روسيا في العام 2017، بحسب صحيفة إزفيستيا.

حيث سيتمكن جميع حاملي الأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية NFC من استخدام تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول.

كما يستطيع مالكو بعض إصدارات آيفون وسامسونغ دفع مشترياتهم بمساعدة هواتفهم المحمولة في الوقت الحالي، حيث يستخدم لهذا الغرض كلا من تطبيقي Apple Pay و Samsung Pay.

وسيشارك في المشروع ” Android Paу”، الذي تدعمه غوغل، مجموعة من البنوك مثل بنك ألفا ورايفايزن وتينكوف بنك، وفقا لإزفيستيا.

وعلق ممثلون رسميون عن بنك ألفا قائلين: “نحن مستعدون للنظر في الخيارات الممكنة للتعاون في مجال الدفع عبر الهواتف مع لاعبي السوق المختلفين”. وأضافوا أن الدفع عبر الهواتف المحمولة آمن ومريح.

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