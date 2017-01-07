أول صاروخ فضائي روسي سيطلق عام 2017 من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية

يتم التخطيط لإطلاق أول صاروخ فضائي روسي العام 2017 من قاعدة “كورو” الفضائية الأوروبية الواقعة في أمريكا اللاتينية.

ويتوقع أن يحمل الصاروخ الروسي ” سويوز – أس تي ” على متنه، 28 يناير/ كانون الثاني القادم، القمر الصناعي الإسباني Hispasat AG-1 للاتصالات.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن روسيا لن تسلم صواريخ “سويوز” لشركة Arianespace الفرنسية، حتى تتلقى 300 مليون يورو، تم تجميدها من قبل الشركة الفرنسية المذكورة بطلب من شركة “يوكوس”، في إطار النظر في الدعوى القضائية التي كان قد رفعها الأصحاب السابقون لشركة “يوكوس” ضد روسيا في المحاكم الأوروبية.