هكذا تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قرار #تجنيد البنات "مواقف ساخرة تظهر استجابة المجندات للأوامر"السبت، 7 يناير 2017 01:59 م
نشرت عدد من المواقع اﻹخبارية، أخبارًا عن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جديد ينص على التجنيد اﻹجباري للإناث هذا العام، حيث نشر في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، قرار نص على تكليف الإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016 .
بدورها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، وتويتر “، بالتعليقات حول هذا القرار، ما بين السخرية من جهة، والترحيب والرفض من جهة أخرى .
تويتر
احتل هاشتاج #تجنيد البنات، المركز الأول على قائمة ” تريند ” تويتر التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، حاصدا آلاف التغريدات التي غلب عليها الطابع الساخر، حيث تخيل النشطاء الحوار القائم بين المجندات ورؤسائهم .
رصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض منها .
الناشط الحقوقي هيثم ألو خليل علق قائلا ” إصرارناعلي السخرية من تجنيد البنات وهوليس كذلك بل خدمة عامةيكشف حالةنعيشهامن التنفيث في أي حاجة والسلام . !!
أحمد ماهر أحد المغردين علق ساخرا ” مالك يا عسكري ايمان؟
=مليش يا فندم ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك ” .
نورا السيد غردت ساخرة ” عسكرى نورا انتى مش لابسه البدله العسكريه ليه .. مانا لبستها الحرب اللى فاتت يافندم هو كل مره العدو يشوفنى بنفس الطقم ” .
نجاح الموجي مازحة ” مش عايزين تحاربوا ليه يا بنات ؟ العدو يافندم عمل Seen ومردش ” .
فيما أعلنت إحدى الناشطات عن رغبتها في الالتحاق بالجيش، وآخر قال ” لو بتحبها استناها أما تخلص جيش ” .
فيس بوك
امتلئ بالكوميكات الساخرة .
الجدير بالذكر أن المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف” اليوم، السبت، أنه لابد من التفرقة بين مصطلحي الخدمة المدنية والعامة، ولا صحة لما يتردد حول تجنيد الإناث بالجيش المصري.
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