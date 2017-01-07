الجيش التركي: مقتل 21 من "داعش" وتدمير12هدفاً له في سوريا

أعلن الجيش التركي مقتل 21 من تنظيم “داعش” ، وتدمير 12 هدفاً للتنظيم شمالي حلب السورية، في الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “درع الفرات”، حسبما ذكرت السبت وكالة أنباء “الأناضول”.

وكانت إحصاءات للجيش التركي، نشرت الجمعة، قد أظهرت أن القوات التركية وحلفاؤها السنة قتلوا 1362 من عناصر التنظيم، إضافة إلى إصابة 168 آخرين والقبض على ستة وذلك منذ انطلاق عملية “درع الفرات ” داخل الأراضي السورية في شهر آب/أغسطس الماضي .

وأطلق الجيش التركي عملية درع الفرات دعما للجيش السوري الحر ولتطهير المناطق الحدودية التركية من عناصر التنظيم والتنظيمات المسلحة الأخرى.