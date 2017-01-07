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محافظ الجيزة يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة‎

محافظ الجيزة يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد

السبت، 7 يناير 2017 12:30 ص

شارك اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة احتفالات الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بمطرانية الجيزة للاقباط الارثوزكس بشارع مراد.

كان فى استقبال المحافظ الانبا ثيودوسيوس أسقف الجيزة وجميع المطارنة والاساقفة.وضم الوفد اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام المساعد وعزت الخرصه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وفضيلة الشيخ ابراهيم همام رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الازهرية وقيادات مديرية الأوقاف.

وقدم الانبا ثيودوسيوس الشكر للمحافظ ومرافقيه ..متمنيا أن يسود المحبة والسلام والأمان أرجاء الوطن .

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