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البابا تواضروس الثاني يستقبل وزيري الاتصالات والبيئة
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزيري الاتصالات والبيئة

السبت، 7 يناير 2017 12:29 ص

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، وخالد فهمي وزير البيئة.

وقدم الوزيران التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكدا أن العيد هو عيد كل المصريين وليس المسيحيين فقط، وأن الاحتفال بالعيد رغم أحزان الكنيسة البطرسية تؤكد صلابة ووحدة المصريين.

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