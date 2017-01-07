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«تواضروس» يستقبل رئيس مجلس النواب ووزراء التخطيط والزراعة والقوى العاملة
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

«تواضروس» يستقبل رئيس مجلس النواب ووزراء التخطيط والزراعة والقوى العاملة

السبت، 7 يناير 2017 12:27 ص

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي قدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل البابا تواضروس الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وعصام فايد وزير الزراعة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وسامح عاشور نقيب المحامين الذين هنئوا البابا تواضروس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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