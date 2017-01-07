استشهاد مجند وإصابة 8 آخرين في هجمات إرهابية بسيناءالسبت، 7 يناير 2017 12:24 ص
استشهد مجند من قوات الأمن، وأصيب 8 آخرين، اليوم السبت، خلال هجمات إرهابية، على مناطق متفرقة بمحافظة شمال سيناء، حسبما كشف مصدر أمني.
وتعرضت قوة أمنية بكمين، بالقرب من مدينة نخل بوسط سيناء، لهجوم إرهابي أدى لاستشهاد المجند “محمود محمد جودة”، 22 عامًا، من محافظة بني سويف، بينما أصيب 4 آخرون بطلقات نارية، وهم: “فتحي هاشم حداد، 22 عامًا، من قنا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، ومحمد هشام محمد، 22 عامًا، من القاهرة، بطلق ناري بالقدم اليسرى، وإسلام أشرف إمام، 22 عامًا، من القاهرة، بطلق ناري باليد اليمنى، ووسام وجدي السيد، 22 عامًا، من قنا، بطلق ناري باليد اليسرى”.
كما وقع هجوم آخر على كمين أول الدائري بنطاق حي المساعيد بالعريش، أسفر عن إصابة المجند “سيد محمد حسين”، 21 عامًا، بشظايا في الوجه، كما أصيب مجند برصاص قناصة، بكمين حي الزهور بمدينة العريش، ويُدعى “عبدالمعطي سيد عبدالمعطي”، 21 عامًا، بطلق ناري بالكتف الأيمن.
كما أصيب مجند بكمين الخروبة بمدينة الشيخ زويد، برصاص قناصة، يُدعى “إسلام محمود عبدالخالق”، 21 عامًا، من القاهرة، بطلق ناري بالفخذ الأيمن.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.
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