العثور على عضو جديد في جسم الإنسانالسبت، 7 يناير 2017 12:21 ص
اكتشف مجموعة من العلماء الإيرلنديين عضوا جديدا في جسم الإنسان. هذا العضو كان معروفا باسم “المساريقا “( Mesentery ) وكان يعتبر مجموعة من الهياكل المجزأة في الجهاز الهضمي.
كان يعتقد في السابق أن الأمعاء تتعلق بجدران تجويف البطن بواسطة أنسجة مختلفة، ولكن مجموعة علماء من مستشفى جامعة ليميريك كما جاء في مجلةThe Lancet: Gastroenterology and Hepatology توصلت إلى استنتاج مفاده أن المساريقا هو عضو متكامل يقوم بهذه الوظيفة. ووجد العلماء أن هذا العضو يتكون من طبقة مزدوجة معقدة التركيب تمتد على التجويف الداخلي للبطن.
وبما أنه موحد متكامل ويؤدي وظيفة محددة منفصلة، يمكن اعتباره بمثابة عضو مستقل في جسم الإنسان. وبهذا الشكل يصبح “المساريقا” العضور رقم 79 في الجسم البشري. وتم إبلاغ مؤلفي كتاب التشريح الرئيسي “غرايز أناتومي” بهذا الاكتشاف.(Gray’s Anatomy- أو تشريح غراي وهو كتاب باللغة الإنكليزية عن تشريح جسم الإنسان، كتبه هنري غراي. الطبعات الأولى من هذا الكتاب كانت تدعى: “التشريح: الوصفي والجراحي” ولكن اسم هذا الكتاب أصبح يعرف ويختصر باسم: “غرايز أناتومي”).
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