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تجديد حبس وكيل مديرية تموين اﻹسكندرية 15 يوماً
محكمة

تجديد حبس وكيل مديرية تموين اﻹسكندرية 15 يوماً

السبت، 7 يناير 2017 12:17 ص

قررت نيابة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول،  تجديد حبس وكيل مديرية التموين “ا.ن”  15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات، استغلال وظيفة، وإهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، إثر ضبطه بواقعة سرقة 11 ألف و700 بطاقة تموين.

كان مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين فى الاسكندرية، تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة اللبان، يفيد  اكتشافه تورط “ا.ن” وكيل مديرية التموين فى الاسكندرية، فى الواقعة السابقة، وكشفت التحقيقات أن المتهم تعاون مع أصحاب مخابز، وبدالى تموين، للاستيلاء على الدعم الخاص بالبطاقات، والتى كان من المفترض تسليمها لأصحابها منذ فترة طويلة.

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