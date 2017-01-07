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بالفيديو.. وكيل مطرانية سوهاج: «لو كل القادة زي السيسي لنجح العالم»
السيسي في الكاتدرائية المرقسية

بالفيديو.. وكيل مطرانية سوهاج: «لو كل القادة زي السيسي لنجح العالم»

السبت، 7 يناير 2017 12:17 ص
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قال القمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج: إن المسلمين والمسيحيين شعب واحد، معربًا عن شكره للرئيس السيسي بعد زيارته الكاتدرائية أمس، داعيًا العالم إلى رؤية الفرحة في عيون المسيحيين أمس.

وأضاف، في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن السيسي قائد استطاع أن يضمد جراح المسيحيين، مضيفًا: “الراجل دا مخلص وربنا يخلِّيه لمصر، ولو كل القادة بهذا الشكل لنجَح العالم كله، لقلبه النقي الذي لا يقبل إلا الخير”، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية موجَّهة من الخارج؛ من أجل التفرقة بين أبناء الشعب، لذلك فهم صامدون ويمسكون يأيدي المسلمين لتمرَّ مصر من عُنق الزجاجة.



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