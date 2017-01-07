قال القمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج: إن المسلمين والمسيحيين شعب واحد، معربًا عن شكره للرئيس السيسي بعد زيارته الكاتدرائية أمس، داعيًا العالم إلى رؤية الفرحة في عيون المسيحيين أمس.

وأضاف، في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن السيسي قائد استطاع أن يضمد جراح المسيحيين، مضيفًا: “الراجل دا مخلص وربنا يخلِّيه لمصر، ولو كل القادة بهذا الشكل لنجَح العالم كله، لقلبه النقي الذي لا يقبل إلا الخير”، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية موجَّهة من الخارج؛ من أجل التفرقة بين أبناء الشعب، لذلك فهم صامدون ويمسكون يأيدي المسلمين لتمرَّ مصر من عُنق الزجاجة.