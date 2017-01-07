 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 11:42 صباحاً
روابط سريعة
الضوء الأزرق سلاح لعلاج مرض الصدفية
الضوء-الازرق

الضوء الأزرق سلاح لعلاج مرض الصدفية

السبت، 7 يناير 2017 12:08 ص

أثبتت الدراسات الإكلينيكية الفرنسية فعالية استخدام الضوء الأزرق في علاج مرض الصدفية, لدوره في الحد من تكاثر الخلايا الكيراتينية المنتشرة في الطبقة الخارجية للجلد وتتصرف كمضاد للالتهابات.

وأكد العلماء – في جامعة ” تولوز” الفرنسية – على إمكانية إجراء هذا العلاج في المنزل بفضل تركيب الجهاز الطبي “بلو كونترول” الذي أنتجته شركة “فيليبس” بالتعاون مع فريق من أطباء الأمراض الجلدية.

ويتم العلاج عن طريق تعريض مريض الصدفية لمدة 30 دقيقة لهذا الجهاز, حيث سجل 84% من المرضى انخفاضا ملموسا في الأعراض المرضية للصدفية بعد 12 أسبوعا من بدء العلاج بالضوء الأزرق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3