أثبتت الدراسات الإكلينيكية الفرنسية فعالية استخدام الضوء الأزرق في علاج مرض الصدفية, لدوره في الحد من تكاثر الخلايا الكيراتينية المنتشرة في الطبقة الخارجية للجلد وتتصرف كمضاد للالتهابات.

وأكد العلماء – في جامعة ” تولوز” الفرنسية – على إمكانية إجراء هذا العلاج في المنزل بفضل تركيب الجهاز الطبي “بلو كونترول” الذي أنتجته شركة “فيليبس” بالتعاون مع فريق من أطباء الأمراض الجلدية.

ويتم العلاج عن طريق تعريض مريض الصدفية لمدة 30 دقيقة لهذا الجهاز, حيث سجل 84% من المرضى انخفاضا ملموسا في الأعراض المرضية للصدفية بعد 12 أسبوعا من بدء العلاج بالضوء الأزرق.