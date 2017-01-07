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منظم للتنفس لعلاج انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم
النوم

منظم للتنفس لعلاج انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم

السبت، 7 يناير 2017 12:06 ص

توصل فريق من الجراحين الفرنسيين، بجامعة باريس، لتطوير منظم للتنفس يتم زرعه في العصب المحرك “اللسان”، يرسل مع كل تنفس، دفعة كهربائية إلى اللسان لا يشعر بها النائم تعمل على شد اللسان إلى الأمام في حركة عكسية لتسهيل مرور الهواء إلى الرئة، وهو ما يمكنه من التنفس بسهولة دون المعاناة من نوبات انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

تعد هذه الوسيلة التي توصل إليها الجراحون الفرنسيون هى أحد علاج لانقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، فيما كانت الطريقة العلاجية المتعارف عليها حتى الآن، هى تهدئة الرئة عن طريق الضغط على أجهزة تقويمية يرتديها المريض في الفك لتسهيل عملية مرور الهوا ء.

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