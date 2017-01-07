القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» في المنوفية

أعلن اللواء خالد أبوالفتوح ، مدير أمن المنوفية، اليوم السبت، ضبط مرتكبي جريمة قتل موظف قبطي بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بقرية «طوخ دلكا» التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين سرقا كروت شحن ومبالغ مالية من محل أسفل منزل المجني عليهما، بلغت 410 جنيهات قبل عدة أيام، وعندما عادا لسرقة المنزل شاهدهما المجني عليهما فقاما بقتلهما وفرا هاربين.

وقال الشرطة إنها تمكنت من ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بمصرع كل من جمال جرجس، 60 عامًا موظف بالمعاش ، وزوجته «نادية»، 45 سنة، مقيمين بـ«طوخ دلكا»، بطعنات متفرقة داخل منزلهما، في ظل ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.