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الحماية المدنية: لا بلاغات حول أي أجسام غريبة
خبراء مفرقعات ـ قنبلة

الحماية المدنية: لا بلاغات حول أي أجسام غريبة

السبت، 7 يناير 2017 12:04 ص

أكد مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية، أن الإدارة لم تتلق أي بلاغات، اليوم السبت، بالعثور على أي أجسام غريبة بالمحافظات، مع بدء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف المصدر أن خبراء المفرقعات على مستوى الجمهورية، نفذوا عمليات تمشيط واسعة النطاق بمحيط كافة الكنائس والأديرة والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات، ولم تعثر على أي متفجرات، أو أي أجسام غريبة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية، بقيادة اللواء مجدى الشلقاني، أعلنت حالة الاستنفار في جميع إداراتها بكافة المحافظات، وإتم الغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، والتعامل الفوري معها.

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