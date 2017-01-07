أوضحت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أنه أصبح في الإمكان استبدال التدخل الجراحي، بالاستعانة بالعلاج بالموجات فوق الصوتية في حال تم اكتشاف وجود عقد وأورام سرطانية في الغدة الدرقية، فضلا عن استئصال الأورام الليفية التي تظهر في الثدي.

وأشار الباحثون، في سياق أبحاثهم التي أجروها في كلية الطب جامعة باريس، إلى أن هذه التقنية تساعد على التدمير الكامل لهذه العقد الصغيرة بواسطة تسليط الموجات الحرارية غير المؤلمة على هذه الأورام، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وتعتمد التقنية الجديدة – التي تتم دون تخدير – على إرسال موجات ذات طاقة مرتفعة إلى العقد والأورام السرطانية محدثة موت موضعي لهذه الأورام، تجنبا لاستئصال الغدة الدرقية أو الثدي.