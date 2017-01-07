أعلن الناطق باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن الجيش الإسرائيلي أعاد الراعي اللبناني عبدالله رحمة، بعدما اختطفه مساء أمس أثناء رعي ماشيته في خراج بلدة “عيتا الشعب” الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية اليوم أن قوات “اليونفيل” استلمت الراعي رحمة عند معبر “رأس الناقورة”، وسلمته بدورها إلى الجيش اللبناني.