أعلنت وزارة الصحة والسكان إنعقاد غرفة إدارة الأزمات بالوزارة منذ صباح الجمعة طبقا للخطة الموضوعة لتأمين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك وفقا لتعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد.

وعقدت الغرفة اجتماعها برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تم مراجعة تمركز سيارات الإسعاف حول الكاتدرائية والكنائس الكبرى، وكذلك باقي الكنائس على مستوى الجمهورية، حيث يتمركز حولهم 309 سيارات إسعاف بجميع الأطقم الطبية العاملة عليها، كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف بعدد 2046 سيارة إسعاف.

كما تم التأكد من رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بالكنائس والحدائق والمتنزهات ، وتوافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية، وكذلك توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته.

كما تم التأكد من زيادة أعداد الأطباء بالأقسام الحرجة، وكذلك الفنيين وهيئة التمريض، وتجهيز فرق انتشار سريع بجميع المحافظات من كافة التخصصات الحرجة، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل غرفة إدارة الأزمات بجميع المحافظات برئاسة وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية.