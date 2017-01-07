قدم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، واللواء عصام بدير مدير أمن المحافظة، اليوم السبت التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمقر كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

وأكد المحافظ أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد للمجتمع المصرى، وشركاء فى التنمية والتعمير، التى تتطلب جهد الجميع لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

كما قام المحافظ بتهنئة الأقباط بكنيسة مار جرجس بمركز الداخلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.