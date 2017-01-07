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محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

السبت، 7 يناير 2017 11:03 ص

قدم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، واللواء عصام بدير مدير أمن المحافظة، اليوم السبت التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمقر كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

وأكد المحافظ أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد للمجتمع المصرى، وشركاء فى التنمية والتعمير، التى تتطلب جهد الجميع لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
كما قام المحافظ بتهنئة الأقباط بكنيسة مار جرجس بمركز الداخلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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