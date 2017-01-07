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رغم الاحتجاجات..الكونجرس الأمريكي يصادق رسمياً على فوز ترامب
الكونجرس الامريكي

رغم الاحتجاجات..الكونجرس الأمريكي يصادق رسمياً على فوز ترامب

السبت، 7 يناير 2017 11:07 ص
متابعات

صادق الكونجرس الأمريكي رسمياً يوم الجمعة، على فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة على الرغم من جهود مجموعة من المشرعين الديمقراطيين ومتظاهرين معترضين على النتيجة.

وفي جلسة مشتركة جمعت بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن تم إعلان النتيجة بفوز ترامب (70 عاماً) بأصوات 304 من أعضاء المجمع الانتخابي بينما فازت المرشحة الديمقراطية كلينتون بأصوات 227 عضواً.

وتوقفت هذه الجلسة الشكلية لإحصاء الأصوات أكثر من مرة بسبب مقاطعة مشرعين ديمقراطيين يسعون للطعن في النتائج في ولايات مختلفة، ولكن نائب الرئيس جو بايدن رفض هذه الاعتراضات لعدم الالتزام بالقواعد.

وانتقد بايدن في إحدى المرات أحد المشرعين، قائلاً “لقد انتهى الأمر” وهو يباشر دورة كرئيس لمجلس الشيوخ، وضرب بالمطرقة مراراً، مشيراً إلى أن الاعتراضات على التصويت تتطلب التأييد من عضو من مجلس النواب وعضو من مجلس الشيوخ.

وقال: “ليس هناك نقاش، ليس هناك نقاش”.

وأعرب عضو آخر عن شعوره بخيبة الأمل من عدم وجود دعم للاعتراضات من جانب أعضاء مجلس الشيوخ.

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