الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولي للمياه 2018 -2028السبت، 7 يناير 2017 11:03 ص
صرح سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مؤخرا مبادرة طاجيكستان بشأن تخصيص “العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“، 2018-2028 والذي تبنته 177 دولة في الأمم المتحدة بما فيهم مصر.
وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت: “إنه تقرر أن يبدأ هذا العقد من اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس 2018 وينتهي في 22 مارس 2028 على أن يتم التركيز على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشاريع ذات الصلة بهذا الموضوع، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات بغية المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتصلة بالمياه المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وأشار ناظرى إلى أنه تم إعلان هذه المبادرة لأول مرة من جانب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في المنتدى العالمي السابع للمياه الذي عقد في جمهورية كوريا في 12 أبريل 2015.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
السيسي يدعم منتخب الفراعنة قبل «المعركة اﻷفريقية»
تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى ...Sat, 07 Jan 2017 07:21:03 GMT
-
مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيلي
قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن، الجمعة، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 ...Sat, 07 Jan 2017 04:58:29 GMT
-
السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي ...Sat, 07 Jan 2017 01:45:29 GMT
-
"الكونجرس" الأمريكي يصادق على انتخاب ترامب رئيسًاSat, 07 Jan 2017 00:02:03 GMT
-
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلى
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية ...Fri, 06 Jan 2017 23:15:26 GMT
-
9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمع
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT