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الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولي للمياه 2018 -2028
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان‎

الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولي للمياه 2018 -2028

السبت، 7 يناير 2017 11:03 ص
وكالات

صرح سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مؤخرا مبادرة طاجيكستان بشأن تخصيص “العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“، 2018-2028 والذي تبنته 177 دولة في الأمم المتحدة بما فيهم مصر.

وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت: “إنه تقرر أن يبدأ هذا العقد من اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس 2018 وينتهي في 22 مارس 2028 على أن يتم التركيز على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشاريع ذات الصلة بهذا الموضوع، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات بغية المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتصلة بالمياه المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وأشار ناظرى إلى أنه تم إعلان هذه المبادرة لأول مرة من جانب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في المنتدى العالمي السابع للمياه الذي عقد في جمهورية كوريا في 12 أبريل 2015.

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