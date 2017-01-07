استقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة (جازبرايد)، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء (ينبع) السعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، أن ميناء سفاجا البحرى استقبل اليوم العبارة (مسرة) وعلى متنها 545 راكبا و13 شاحنة و32 سيارة، والسفينة (النوى اكسبريس) وعلى متنها 71 شاحنة، والسفينة (الحرية) وعلى متنها 67 شاحنة و6 ركاب بينما شهد الميناء أمس وصول السفينة (بوسيدون اكسبريس)، وعلى متنها 84 شاحنة فيما غادرت السفينة (رويال ارسنال) وعلى متنها 84 الفا و500 طن فوسفات متجهة الى الهند.

ولفت إلى أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة (سينا) وعلى متنها 476 راكبا و11 برادا و2 تريلا، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة (سينا) وعلى متنها 472 راكبا و13 برادا و3 تريلا وسيارتين و2 باص، والعبارة (كوين نفرتيتى) وعلى متنها 65 راكبا، والسفينة (بريدج) وعلى متنها 7 برادات و14 تريلا، فيما غادرت العبارة (آيلة)، وعلى متنها 20 راكبا و2 تريلا، والعبارة سينا وعلى متنها 125 راكبا و3 برادات و9 تريلا و198 طرد سمك.