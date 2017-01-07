نظم وفد من مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة بالأقصر، زيارة لمقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأول وأضخم صرح طبي لعلاج مرضى السرطان بالصعيد.

قاد وفد مؤتمر الطاقة المتجددة علي رضوان رئيس المؤتمر، وقاموا بعمل جولة تفقدية في أقسام المستشفى المختلفة للتعرف علي طبيعة العمل، رافقه خلالها فريق العلاقات العامة بالمستشفى وقدم لهم الشرح خلالها محمد بدوي مدير إدارة الخدمات بالمستشفى، واحمد الناظر من العلاقات العامة بالمستشفى، وضم الوفد لفيف من قيادات الطاقة المتجددة في مصر والعالم العربي، وعدد من أصحاب الشركات الكبرى التي تنتج مختلف أنواع الطاقة لدعم مصر.

كما توجه أعضاء الوفد لتقديم التبرعات اللازمة للمستشفى لدعم علاج مرضي السرطان بالصعيد بالمجان، وأبدوا سعادتهم الكبيرة بالمستوي الطبي العالمي الذي لمسوه داخل أروقة المستشفى، والتي تضم قسم علاج اليوم الواحد وقسم العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي بأحدث جهاز في الشرق الأوسط، وكذلك أجهزة المسح الذري والاشعة وصيدلية المستشفى.

وكانت قد شاركت المستشفى في المؤتمر بعمل جلسة نقاشية تم خلالها تقديم عرض مفصل بكافة تفاصيل العمل داخل المستشفى منذ كانت قطعة أرض خصصت من محافظ الأقصر حتي وصلت لهذا المستوي العالمي المميز، مروراً بالمراحل المقبلة لبناء واستكمال كافة أركان علاج الاورام بالمجان تماماً، لتكون بذلك أكبر وأضخم صرح طبي لعلاج السرطان بالمجان في صعيد مصر.

وتم خلال الجلسة النقاشية التي أدارها عضو فريق عمل المستشفى تقديم عدد من الأسئلة حول خطورة المرض ومدي متابعة المريض نفسياً وطبياً للمستشفى، حيث يتم تقديم الخدمات للمريض من أقسام علاج اليوم الواحد والقسم الكيماوي والقسم الإشعاعي والمسح الذري، كما تمت مناقشة سبل مشاركة المستشفى في مشروعات الطاقة المتجددة وخدمة المجتمع عبر إنشاء مشروع للطاقة الشمسية.

كما شهدت فعاليات المؤتمر إقامة جناح عرض بكافة خدمات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام داخل صالات عرض المؤتمر في مقر فندق شتايجنبرجر بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، والذي أشرف عليه فريق العلاقات العامة بالمستشفى والذي يضم كل من أحمد الناظر وأحمد شوقي ونورا كردي.