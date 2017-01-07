 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 10:16 صباحاً
روابط سريعة
أمين عام الأمم المتحدة الجديد يوافق على "التوسط" بين الهند وباكستان
الامين العام الجديد للامم المتحدة جوتيريش‎

أمين عام الأمم المتحدة الجديد يوافق على "التوسط" بين الهند وباكستان

السبت، 7 يناير 2017 10:59 ص
متايعات

صرحت مندوبة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودى بأن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وافق على لعب دور “الوسيط” لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان.

وقالت لودى - في مقابلة مع قناة “جيو” الباكستانية أذاعتها اليوم السبت: “إن باكستان ترحب بقرار جوتيريس، مشيرة إلى أنه أعرب عن تقديره للحرب التي تخوضها باكستان ضد الإرهاب، بالإضافة الى دور باكستان في بعثات السلام”.

ويذكر أن العلاقات الثنائية بين باكستان والهند تدهورت مؤخرا عقب هجوم وقع في سبتمبر الماضى بمعسكر للجيش الهندى بالشطر الهندي من إقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 17 جنديا هنديا وإصابة آخرين في أخطر هجوم مسلح من نوعه ضمن سلسلة هجمات مسلحة مماثلة.

وتصاعد العنف فى كشمير مع تزايد حدة التوتر الاجتماعي والمشاعر الانفصالية في الولاية ذات الأغلبية المسلمة التي ظلت على مدى عقود بؤرة للصراع الاستراتيجي بين الهند وباكستان.

وخاضت الهند وباكستان، منذ استقلالهما عام 1947 حربين من ثلاثة حروب بينهما على كشمير التى تطالب كل منهما بها كاملة، لكنهما تتقاسمان السيطرة عليها حاليا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3