أمين عام الأمم المتحدة الجديد يوافق على "التوسط" بين الهند وباكستان

صرحت مندوبة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودى بأن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وافق على لعب دور “الوسيط” لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان.

وقالت لودى - في مقابلة مع قناة “جيو” الباكستانية أذاعتها اليوم السبت: “إن باكستان ترحب بقرار جوتيريس، مشيرة إلى أنه أعرب عن تقديره للحرب التي تخوضها باكستان ضد الإرهاب، بالإضافة الى دور باكستان في بعثات السلام”.

ويذكر أن العلاقات الثنائية بين باكستان والهند تدهورت مؤخرا عقب هجوم وقع في سبتمبر الماضى بمعسكر للجيش الهندى بالشطر الهندي من إقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 17 جنديا هنديا وإصابة آخرين في أخطر هجوم مسلح من نوعه ضمن سلسلة هجمات مسلحة مماثلة.

وتصاعد العنف فى كشمير مع تزايد حدة التوتر الاجتماعي والمشاعر الانفصالية في الولاية ذات الأغلبية المسلمة التي ظلت على مدى عقود بؤرة للصراع الاستراتيجي بين الهند وباكستان.

وخاضت الهند وباكستان، منذ استقلالهما عام 1947 حربين من ثلاثة حروب بينهما على كشمير التى تطالب كل منهما بها كاملة، لكنهما تتقاسمان السيطرة عليها حاليا.