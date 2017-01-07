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كرة السلة تواجه البحرين فى قبل نهائى البطولة العربية
منتخب مصر لكرة السلة - منتخب مصر للسلة

كرة السلة تواجه البحرين فى قبل نهائى البطولة العربية

السبت، 7 يناير 2017 10:59 ص
وكالات

يلتقى فى الرابعة من مساء اليوم السبت منتخب كرة السلة بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا، مع نظيره البحرينى بقبل نهائى البطولة العربية للمنتخبات، والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 8 يناير الحالى. كما يلتقى منتخب السعودية مع المغرب فى إطار نفس الجولة.

يشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 6 منتخبات هى كلا من المغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، بعد اعتذار منتخبى ليبيا والسودان.

يشارك منتخب كرة السلة بقائمة تضم 12 لاعبا، وهم أحمد السلعاوى وكريم الدهشان ومؤمن مبارك وعمرو الجندى ومحمد فودة،  مصطفى مشعل ورامى إبراهيم وحمد فتحى “عملاق اليد”، ومعتز عكاشة وعمر طارق ومصطفى مكاوى ويوسف شوشة.

وكان منتخب كرة السلة قد فاز فى جميع المباريات التى خاضها أمام كل من البحرين والإمارات والجزائر والسعودية، ولم يخسر سوى من المغرب فقط.

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