تبدأ مديرية القوي العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر”، غدا الأحد ولمدة شهر، في قبول طلبات راغبي العمل على فرص للأطباء والممرضين من الذكور والإناث، والرواتب والحوافز مجزية ، مع ميزة التأمينات الاجتماعية.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الاسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في أطباء بمؤهل بكالوريوس طب، خبرة من 3 إلي 4 سنوات في مجال الكبد والجهاز الهضمي، وممرضين، بمؤهل تمريض مناسب، ونفس خبرة ومجال الأطباء، وذلك للعمل بجمعية أصدقاء مرضي الكبد في الوطن العربي.

وأشار “سعفان” إلي أن الطلبات تقدم شخصيا إلى مدير منطقة قوي عاملة شرق مدينة نصر، 16 عمارات الشركة السعودية - النزهة أمام دار الدفاع الجوي، من غدا الأحد لمدة شهر من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا ، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.