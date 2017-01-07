هكذا احتفل المسيحيون بعيد الغطاس في أوروبا

أحيا سباحون في أنحاء أوروبا عيد الغطاس يوم الجمعة بالغوص في مياه جليدية لاستعادة صلبان خشبية في إطار إحتفالات مسيحية متنوعة بانتهاء موسم عيد الميلاد.

ويعتقد أن استعادة تلك الصلبان – التي يباركها القساوسة قبل إلقائها في الماء – يأتي بالحظ السعيد خلال العام. ومارس سباحون هذا التقليد في اليونان وقبرص وبلغاريا ومواقع أخرى.

وفي تركيا غاص مسيحيون في إسطنبول في مياه القرن الذهبي لاستعادة الصليب وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي يوم إحتفالات العام الجديد.

وانخفضت درجات الحرارة إلى ثمانية تحت الصفر في براج التي سبح فيها تشيكيون تحت جسر تشارلز إحتفالا بالعيد فيما امتطى ثلاثة رجال يرتدون ملابس الملوك الثلاثة الأحصنة في إعادة تمثل لأحداث مولد المسيح.

وفي ألمانيا ارتدى الأطفال ملابس الحكماء على هيئة عباءات ملونة وتيجان ذهبية وغنوا تراتيل للرئيس يواخيم جاوك خارج القصر الرئاسي في برلين.