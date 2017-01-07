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بوتين مهنئا الأرثوذكس: عيد الميلاد يضئ حياتنا بمتعة خاصة
فلاديمير بوتين - فلاديمير بوتن

بوتين مهنئا الأرثوذكس: عيد الميلاد يضئ حياتنا بمتعة خاصة

السبت، 7 يناير 2017 10:54 ص
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أعلن الكرملين في بيان له أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس بأعياد الميلاد.

وجاء في نص البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: “أيام أعياد الميلاد تضئ حياتنا بمتعة خاصة وتوقظ فينا أطيب المشاعر، وتعيدنا للجذور والتقاليد الروحية، هذا وقت الأفكار والعمل الصالح، والاهتمام الصادق بالأقرباء، وأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والدعم”.

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