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البدري يحسم صفقات الأهلي والقائمة الأفريقية بـ«الفيديو كونفرنس»
حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي

البدري يحسم صفقات الأهلي والقائمة الأفريقية بـ«الفيديو كونفرنس»

السبت، 7 يناير 2017 10:42 ص
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يعقد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي - المتواجد حاليا فى كندا - اجتماعا مهما مع جهازه المعاون مساء اليوم السبت لحسم أكثر من ملف، أبرزها صفقات الفريق فى الشتاء بعد عودة نظام الاستبدال، وكذلك حسم اللاعبين المرشحين للخروج من القائمة الأفريقية.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع بطريقة “الفيديو كونفرنس”، بعد أن طلب البدرى ذلك من جهاز المعاون المكون من أحمد أيوب وسيد معوض وطارق سليمان بعد علمه بقرار عودة الاستبدال، وبالتالى فلا بد من حسم هذه الملفات التى لا تحتمل التأجيل على وجه السرعة قبل عودته من كندا يوم 12 يناير الحالى.

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