حملت امرأة حفيدها حديث الولادة إلى المستشفى حيث ولد قبل أيام بهدف غريب لا يمكن تصوره بسهولة.

فقد حملت الجدة الحفيد واتهمت الموظفين بمستشفى، سانتا مارتا شمالي كولومبيا، بمبادلته برضيع آخر، ودللت على ذلك بأن الطفل الذي “أعطي لها” قبيح جدا ولا يمكن أن ينتمي لعائلتها.

واقتحمت المرأة المستشفى في مدينة سانتا مارتا شمالي كولومبيا، ومعها الرضيع وأمه، وطالبت الموظفين بمبادلة الطفل مرة أخرى، لكن قالوا لها إنه الطفل الوحيد الذي ولد في ذلك اليوم ولا يمكن بطبيعة الحال “تبديله” - وفقا لما نقلته سكاي نيوز عن صحيفة “ميرور” البريطانية .

وقال كارلوس بالاريس، مسؤول الصحة في مجلس مدينة سانتا ماريا، إن “الجدة لم تكن سعيدة أبدا، لم تعترف بالطفل كعضو جديد في العائلة، وقررت أن تعود مع أمه لإعادته”.

وأضاف بالاريس “الوضع يحب أن يكون مقبولا، البيولوجيا وعلم الوراثة تلعب دورا في هذا الاختلاف في الصفات، ويجب تقبله”.

وأشار إلى أن الطفل ينعم بصحة جيدة، وهو مع عائلته، فيما أخضعت الجدة لعلاج نفسي .