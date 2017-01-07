لأول مرة منذ 2014..البنتاجون تعلن نشر 300 جندي من "المارينز" جنوب أفغانستانالسبت، 7 يناير 2017 10:52 ص
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أنها ستنشر نحو 300 جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في إقليم هلماند جنوب أفغانستان، بدءا من الربيع المقبل، في أول عودة لتلك القوات منذ 2014 إلى منطقة سبق أن اشتبكوا فيها بمعارك ضارية.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية - في تقرير لها: “إن مشاة البحرية الذين سيحلون محل فرقة تابعة للجيش الأمريكي هناك، سيعملون كمستشارين للجنود وضباط الشرطة الأفغان الذين يقاتلون متمردي حركة طالبان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بضع عشرات من جنود مشاة البحرية و أفراد البحرية الأمريكية منتشرين حاليا في شمال أفغانستان، حيث يعملون هناك مع قوات من دولة جورجيا لحماية وتأمين قاعدة باجرام الجوية.
ونوهت الصحيفة بأن عناصر مشاة البحرية غادروا هلماند في 2014 عندما انتهت مهمتهم القتالية هناك، وسلموا قاعدتهم الرئيسية “كامب ليزرنيك” إلى الأفغان، والآن سيعود بعضهم إلى القاعدة مجددا.
وقالت الصحيفة إن القوات الأفغانية تتحمل العبء الأكبر للقتال الجاري بالبلاد، بخسائر تعدت 15 ألف شخص في أول 8 أشهر من 2016، بينهم 5500 قتيل، مشيرة إلى أن القيادة الضعيفة ومعدل الخسائر المرتفع أديا إلى انخفاض معنويات القوات التقليدية، وبات المتمردين يسيطرون على مناطق أكثر من أي وقت منذ 2001، حسب المسؤولين.
من جانبه، قال الجنرال روجر ترنر - الذي سيقود مهمة مشاة البحرية في هلماند - إن القوات التي ستتجه إلى أفغانستان ستأتي من الفوج السادس في نورث كارولينا، وبعضهم تم تكليفه بمهام في أفغانستان أكثر من مرة، وسيبنون على العلاقات القائمة مع نظرائهم الأفغان.
وأضاف ترنر أن القوات - التي يقودها - تتمتع بعدة تخصصات مختلفة، وسيعملون مع الأفغان بمجال الاستخبارات، والخدمات اللوجستية، والعمليات، بين مهام أخرى، مشيرا إلى أن مشاة البحرية سيكون لديهم القدرة على الذهاب إلى الأماكن التي نحتاج الذهاب إليها، ما يعني أن القوات الأمريكية يمكن أن تغادر قواعدها بصحبة الجنود الأفغان.
وأكد ترنر أن الجيش الأمريكي يرى أن هذه المهمة “عالية الخطورة.. ولا يعتبرها بأي حال مهمة غير قتالية أو أي شيء لا يؤخذ على محمل الجد”.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
السيسي يدعم منتخب الفراعنة قبل «المعركة اﻷفريقية»
تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى ...Sat, 07 Jan 2017 07:21:03 GMT
-
مقتل 33 شخصا في "مجزرة دموية" بسجن برازيلي
قتل أعضاء مسجونون من أقوى عصابة للمخدرات في البرازيل 33 نزيلاً داخل سجن، الجمعة، وقاموا بقطع رؤوس معظمهم والتمثيل بجثثهم انتقامًا من مذبحة في سجن آخر سقط فيها 56 ...Sat, 07 Jan 2017 04:58:29 GMT
-
السفيرة المصرية تشيد بدعم وتأييد ملك البحرين لمصر
أشادت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار بدعم وتأييد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة المصرية خلال الاحتفال الذي ...Sat, 07 Jan 2017 01:45:29 GMT
-
"الكونجرس" الأمريكي يصادق على انتخاب ترامب رئيسًاSat, 07 Jan 2017 00:02:03 GMT
-
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بفلوريدا الأمريكية إلى 5 قتلى
أعلن مسؤولين أمريكيين، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار كثيف في مطار “فورت لودرديل-هوليوود” الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة، إلى خمسة أشخاص وإصابة ثمانية ...Fri, 06 Jan 2017 23:15:26 GMT
-
9 أمور تكرر يومياً على الإنترنت يومياً قد تعرِّضك للمساءلة القانونية
الكثير لا يدركون حدود المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت، رغم تزايد أعداد مستخدميه بشكل يومي، إذ إن 80% من الألمان، على سبيل المثال، استخدموا الإنترنت خلال عام 2016، ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
نصائح ذهبية تحمي أذنك من فقدان السمع
ضعف السمع قد يواجه الكثيرين سواء كانواً شباباً أو كباراً في العمر، وتكمن المشكلة في عدم استطاعة تمييز الأصوات بوضوح، الأمر الذي يترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT