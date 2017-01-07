سيطرت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية اليوم السبت، على حي جديد بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي وانتزعته من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي “الغفران” جنوب غربي الوحدة بمدينة الموصل ورفعت علم العراق فوقه.

وبتحرير حي “الغفران” المحاذي المطل على نهر دجلة يرتفع عدد الأحياء التي حررتها القوات العراقية إلى 11 حيا منذ بدء المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل /الخميس 29 ديسمبر، حيث تم تحرير حيي المزارع و”المثني” غرب نهر “الخوصر” بالساحل الأيسر أمس .

وكانت قوات “مكافحة الإرهاب” قد تمكنت في المرحلة الأولى التي انتهت يوم 15 ديسمبر الماضي من تحرير 40 حيا من أصل 56 إجمالي أحياء شرقي مدينة الموصل.