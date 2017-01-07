لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 6 آخرون إثر اختناقهم بعد اشتعال النيران فى منزلها بسبب ماس كهربائى.

تلقى المقدم صالح عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 8 شارع أم شريف – منطقة مأوى القبارى.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن الشقة بالطابق الأول بالعقار المشار إليه ونشوب الحريق بصالة ومطبخ الشقة، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما أثناء احتفال قاطنى الشقة بمولود جديد.

أسفر الحريق عن وفاة قاطنة الشقة “ا.ح” 21 سنة، ربة منزل، نتيجة إصابتها باختناق وإصابة مولودها و5 من جيرانها بحالات اختناق نتيجة تصاعد الدخان .

وبسؤال زوجها ” م. ا”- 24 سنة حداد أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بلوحة توزيع الكهرباء بصالة الشقة نتيجة الأحمال الزائدة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفتى الرئيسى الجامعى والقبارى وخرجوا جميعاً عقب تلقيهم للإسعافات.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.