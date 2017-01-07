أكدت فرنسا واليابان رغبتهما المشتركة في تعزيز الحوار والتعاون الثنائي حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الاوسط.

وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد مساء الجمعة بالعاصمة الفرنسية “باريس” بمشاركة وزراء دفاع وخارجية فرنسا واليابان، جون ايف لودريان وجون مارك ايرولت وتومومي إينادا وفوميو كيشيدا وذلك في اطار الدورة الوزارية الثالثة للمشاورات السياسة العسكرية.

وحول سوريا، شدد الوزراء الاربعة على ان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء النزاع هناك على نحو دائم ، وعبروا عن بالغ قلقهم من تردي الوضع الانساني وطالبوا بأن يتم ضمان إيصال المساعدات الانسانية على الفور وبشكل كامل ودون عائق لكل السكان المحتاجين تنفيذا للقرار الاممي 2328 الذي تم اقراره بالإجماع بمبادرة من فرنسا.

كما حثوا اطراف النزاع لا سيما داعمي النظام السوري على وقف العمليات العسكرية التي تنتهك قراري مجلس الامن 2254 و2268 وكذلك القانون الدولي الانساني، وشددوا على ضرورة وقف الاعمال العدائية لاستئناف المفاوضات السورية بنية خالصة بغية اجراء عملية انتقال سياسي وفق القرار 2254 وبيان جنيف ، كما أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وعلى جانب اخر، أكد الجانبان التزامهما باعادة بناء سوريا بشرط البدء الرسمي لعملية انتقال سياسي شاملة، داعين مجلس الامن الى تبني عقوبات بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا الذين تم توثيق مسؤولياتهم من قبل بعثة التحقيق المشتركة الاممية.

كما أكدا عزمهما مكافحة الافلات من العقاب بحق مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني المرتكبة في سوريا والتي يرقى بعضها الى جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية

وفيما يتعلق بالعراق، اكد وَزراء الخارجية والدفاع لفرنسا واليابان تمسكهم بسيادة ووحدة الاراضي العراقية وأشادوا بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش الارهابي، مذكرين،في الوقت ذاته، بالضرورة الملحة لحماية المدنيين.

وأشاروا الى الاولوية الانسانية والاستراتيجية لإرساء الاستقرار في المناطق المحررة لاتاحة العودة الآمنة لملايين النازحين داخل البلاد.

وحول الارهاب، اتفق الوزراء على تنسيق الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف والتصدي للدعاية الارهابية ومنع تجنيد مقاتلين من المواطنين في فرنسا واليابان وتجفيف منابع تمويل المجموعات الارهابية.مشددين على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز الامكانات التي تسمح بمكافحة التهديد الارهابي بفاعلية لا سيما تنظيمي داعش والقاعدة.

وبشأن الوضع في افريقيا، لفتوا الى الحاجة ان تشكل مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء والقرن الافريقي اولوية للمجتمع الدولي واستعرضوا الوضع في مالي حيث تساعد فرنسا واليابان بفاعلية على تنفيذ عملية السلام.

ورحبوا بالتزام المجتمع الدولي خلال مؤتمر بروكسل في 17 نوفمبر 2016 بمواكبة جمهورية افريقيا الوسطى في جهود احلال الاستقرار واعادة البناء.معتبرين ان الحوار السياسي الموسع و الصادق و المسؤول هو السبيل الوحيد لانهاء التوترات في القارة الافريقية وخاصة في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

كما أعربوا عن رغبتهم في مواصلة التنسيق بين البلدين لتطوير الامكانات الأمنية والدفاعية للدول الافريقية لا سيما الامن البحري ومكافحة الارهاب والدعم الانساني واغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية.