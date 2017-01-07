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البحرين تشترط على السفن الصغيرة وضع أجهزة لاسلكية تحدد موقعها وخط سيرها
راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني

البحرين تشترط على السفن الصغيرة وضع أجهزة لاسلكية تحدد موقعها وخط سيرها

السبت، 7 يناير 2017 10:32 ص
وكالات

أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا يلزم جميع السفن الصغيرة بوضع أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية مملوكة لوزارة الداخلية لإرسال بيانات السفينة إلى مركز العمليات البحرينية.

وحدد القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، السفن الصغيرة بتلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا، ومنح هذه السفن مهلة 18 شهرا لتوفيق اوضاعها، إذ سيكون ذلك أحد شروط السلامة لهذه النوعية من السفن.

وستمكن البيانات المرسلة لاسلكيا من السفن مركز العمليات البحرية البحرينية من معرفة هوية وموقع وخط سير وسرعة هذه السفن في المياه الإقليمية للبحرين والمنطقة المتاخمة لها.

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