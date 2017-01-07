دشنت شركة الطيران المصرية “فلاي إيجبت” خط طيران منتظم من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار أبوظبى بدولة الإمارات بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني المصرية.

وقال المدير التنفيذي للشركة طارق حسن إن تدشين خط الطيران (برج العرب / أبوظبي) يأتي تلبية لاحتياجات سوق السفر خاصة وأن الرحلات الأولى للشركة شهدت معدلات تشغيل عالية فى غير موسم الإجازات، متوقعا زيادة نسب التشغيل إلى أقصى درجاتها ببلوغ موسم عودة المصريين العاملين بالإمارات.

من جانبه، قال مدير القطاع التجاري بالشركة كريم باقى إن (فلاي إيجبت) سعت كشركة وطنية لتنشيط حركة السياحة في مصر، حيث تمكنت من تشغيل رحلات السياحة الألمانية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف لمدة عام، ويستقبل المطارين 7 رحلات (شارتر) أسبوعيا من 5 مدن ألمانية منذ ديسمبر الماضي ولمدة عام بعد التعاقد مع أكبر شركات السياحة الألمانية (FTI).

وأوضح أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الألمانية فى أبريل المقبل لتصبح 18 رحلة أسبوعيا من ألمانيا وسويسرا وفرنسا والنمسا إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.