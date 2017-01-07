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السبت 7 يناير 2017 10:08 صباحاً
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احذري.. هذه العلامات تدل على خيانة زوجك
خيانة

احذري.. هذه العلامات تدل على خيانة زوجك

السبت، 7 يناير 2017 10:18 ص
متابعات

الحفاظ على علاقتك أمر صعب للغاية، ويحتاج لمجهود كبير من الطرفين، وقد يحدث أن ينصرف عنك زوجك دون أسباب مسبقة، ووقتها قد لا تعرفين ماذا تفعلين، وقد يكون واحد من أسباب انصرافه، هو عثوره على علاقة حب جديدة.

فيمايلي 7 مؤشرات، إذا قام بها زوجك، فهذا دليل على خيانته لك:

إذا كانت حياتك الجنسية تتدهور، ولم يعد لديه شغف تجاهك.

إذا أصبح شريك حياتك بعيدًا عنك أكثر من اللازم، ولا يشاركك أمور حياته.

إذا تغيرت معاملته لك عن السابق.

إذا تغيرت عاداته التكنولوجية، وأصبح يقضي وقتا أكثر يراسل أو يتحدث مع أشخاص في الهاتف.

إذا ناداكِ باسم آخر غير اسمك، فقد تكون هي حبيبته المزعومة.

إذا أصبحت مشاكلكما يتم مناقشتها بتعليقات وأساليب أخرى.

إذا أصبحت تشعرين كأنك طرف ثالث في علاقتك الخاصة.

سيدتي، لو لاحظتي هذه المؤشرات، ابدئي بالتحدث معه وحاولي علاج مشاكلكما قبل فوات الأوان.

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