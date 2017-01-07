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مسؤول مصري: رئيس لبنان الجديد يزور القاهرة الشهر الجاري
ميشال عون الرئيس اللبنانى‎

مسؤول مصري: رئيس لبنان الجديد يزور القاهرة الشهر الجاري

السبت، 7 يناير 2017 10:21 ص

قال مسؤول في السفارة المصرية ببيروت، إنه يجري التحضير لزيارة الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون إلى مصر خلال الشهر الجاري.

وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة “24 اتﻹماراتية”، أن زيارة الرئيس ميشال عون لمصر هامة للغاية، وتأتي ضمن الدور المصري لتعزيز الوضع في لبنان خلال الفترة الأخيرة واستكمالاً للزيارة التي قام بها سامح شكري إلى بيروت أخيراً.

وأشار المسؤول إلى أن عون سيعقد قمة مصرية - لبنانية لتعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بميشال عون عقب فوزه، ووجه له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تدعيم الاستقرار في لبنان وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها.

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