قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الوزارة خلال النصف الجاري من العام المالي 2017/2016 تستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات في مختلف المجالات التي تخدم الشأن المائي على مستوى الدولة والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، وتضم مشروعات البنية التحتية للمشروعات القومية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والإدارة المتكاملة للموارد المائية والري، وتنمية منابع حوض النيل، وأعمال تغطيات الترع والمصارف وشبكات الصرف العام والمغطى، وإنشاء وتدعيم القناطر الكبرى ومرافق الري ومحطات الرفع، وتطوير وترشيد نظم الري، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتنمية مجرى نهر النيل، علاوة على مشروعات حفر الآبار وإنشاء السدود للوقاية من مخاطر السيول، وأيضًا مشروعات حماية الشواطئ.. حيث تبلغ قيمة هذه الأعمال (مليار و687 مليون جنيه).

وأضاف الوزير أن المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على وحدة المياه والاستفادة منها في خدمة أغراض الري والزراعة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، وتأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع المليون ونصف المليون فدان ومن مكوناته استكمال أعمال البنية القومية للتنمية شمال سيناء، من خلال إنشاء مغذٍ للترعة الفرعية رقم (4) من ترعة الشيخ جابر (ك 10.250) بر أيمن، واستكمال منشآت الأعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة، وإنشاء شبكة الصرف لزمام 2130 فدانًا بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وكذلك استكمال منشآت الأعمال الصناعية بزمام هندسة جنوب القنطرة شرق، وذلك باستثمارات 22 مليون جنيه.. بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لمشروع تنمية جنوب الوادي “توشكى” ويشمل استكمال فرع 2 على ترعة الشيخ زايد ( من ك23 حتى ك 24.171، ومن ك 19.5 حتى ك 23) وأيضًا إحلال وتجديد بعض التبطينات على الفرع نفسه.. وذلك باستثمارات نحو 51 مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، إن المشروعات الحالية تشمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الري ويستهدف تأهيل العديد من الترع وتطوير المساقي، وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات صرف مغطى وعدد من السحارات وشبكات الصرف وأعمال التكاسي والتدبيش للترع والمصارف، وتطوير عدد من المآخذ والمساقي، وتأهيل عدد من الترع وتعلية الجسور، وذلك في نطاق محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية، وباستثمارات تبلغ نحو 600 مليون جنيه.. وكذلك أعمال تغطية عد من الترع والمصارف في نطاق محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ وقنا والشرقية والجيزة وأسيوط والوادي الجديد،وذلك للحفاظ على المجاري المائية من التلوث وحماية البيئة، وباستثمارات نحو 21 مليون جنيه.. علاوة على مشروع إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى بالوجهين البحري والقبلي وتشمل إنشاء شبكات الصرف المغطى لزمام 4894 فدانًا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة في زمام 3900 فدان، علاوة على إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 43 ألف فدان، وذلك باستثمارات إجمالية تبلغ 177 مليون جنيه.

وفي هذا الإطار أشارت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط، إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها تتضمن أيضًا أعمال إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري بمحافظات الجيزة والبحيرة والأقصر والإسماعيلية وسيناء والشرقية والدقهلية، حيث من المقرر تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد من وتدعيم عدد من الكباري والقناطر وأفمام الترع والمغذيات والحججوزات والبوابات والحوائط الساندة وأعمال تدبيش وتبطين وتكاسي، وإنشاء وتأهيل محطات طوارئ ومحطات رفع.. وذلك باستثمارات تبلغ نحو 87 مليون جنيه.. وأيضًا مشروع إنشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية بمحافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والفيوم وسوهاج، باستثمارات 65 مليون جنيه.

وقال المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي للوزارة، إن مشروعات الخطة الحالية تتضمن أيضًا تنفيذ أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية وتشمل حماية الطريق الساحلي أمام بحيرة الملاحة بتكلفة 38 مليون جنيه.. بالإضافة إلى أعمال تنمية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه بمحافظات أسوان وسوهاج وبني سويف والجيزة والغربية والمنوفية والدقهلية باستثمارات نحو 18.5 مليون جنيه.. وكذلك مشروع تطوير وترشيد نظم الري بمحافظات الدقهلية والمنوفية والبحيرة والفيوم والأقصر وأسوان والجيزة والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج، وذلك باستثمارات تصل إلى 164 مليون جنيه.. فضلًا عن مشروعات حفر الآبار بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك باستثمارات نحو 210 ملايين جنيه، وأعمال الوقاية من مخاطر السيول بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر بتكلفة تبلغ نحو 69 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن حزمة المشروعات الجاري تنفيذها تشمل مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل باستثمارات تبلغ 39 مليون جنيه، وأعمال حماية واستكمال لمنظومة التأمين الفني بالسد العالي ومفيض الطوارئ – وتوسيع قناة مفيض توشكى (من ك 8.5 حتى ك 14.72 ) وذلك باستثمارات تبلغ 144 مليون جنيه، إلى جانب أعمال أخرى، وتبلغ جملة الاستثمارات لهذه المشروعات الجارية والمتوقع الانتهاء منها في 6/30/ 2017، تبلغ 2 مليار جنيه.