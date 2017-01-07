 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 08:46 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 39 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة بسوريا
قصف حلب - سوريا

مقتل 39 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة بسوريا

السبت، 7 يناير 2017 09:46 ص
متابعات

أعلنت لجان التنسيق السورية المحلية المعارضة اليوم السبت، مقتل 39 شخصا بينهم 9 أطفال و5 نساء نتيجة القصف والاشتباكات بين قوات النظام السوري وبين المعارضة في أنحاء متفرقة بسوريا .

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن اللجان قولها: “إن النظام السوري شن - أمس - قصفا عنيفا على قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق ، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح”.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “إن مناطق في غوطة دمشق الشرقية وفي أريف حلب وحماة وإدلب ودرعا ودير الزور شهدت ارتفاعا في وتيرة القصف والاشتباكات بعد أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار التى أشرفت عليها روسيا وتركيا”.

وكان المعارضة السورية قد نفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وادي بردى غربي دمشق ، مؤكدا أن قوات النظام وحلفائها رفضت مقترحا لوقف إطلاق النار كان سيسمح باصلاح محطة ضخ للمياه لدمشق .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3