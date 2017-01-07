مقتل 39 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة بسورياالسبت، 7 يناير 2017 09:46 ص
أعلنت لجان التنسيق السورية المحلية المعارضة اليوم السبت، مقتل 39 شخصا بينهم 9 أطفال و5 نساء نتيجة القصف والاشتباكات بين قوات النظام السوري وبين المعارضة في أنحاء متفرقة بسوريا .
ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن اللجان قولها: “إن النظام السوري شن - أمس - قصفا عنيفا على قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق ، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح”.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “إن مناطق في غوطة دمشق الشرقية وفي أريف حلب وحماة وإدلب ودرعا ودير الزور شهدت ارتفاعا في وتيرة القصف والاشتباكات بعد أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار التى أشرفت عليها روسيا وتركيا”.
وكان المعارضة السورية قد نفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وادي بردى غربي دمشق ، مؤكدا أن قوات النظام وحلفائها رفضت مقترحا لوقف إطلاق النار كان سيسمح باصلاح محطة ضخ للمياه لدمشق .
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