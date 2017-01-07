المكسيك تنتقد ضمناً ضغوط ترامب على المستثمرين

رفضت حكومة المكسيك الجمعة، استخدام “الخوف او التهديد” للتاثير على قرارات الشركات الاستثمارية في انتقاد ضمني لتصريحات الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

وفي بيان مقتضب لا يذكر ترامب اكدت وزارة الاقتصاد المكسيكية: “التزامها ازاء الشركات العالمية” ورغبتها في “ضمان امن” المشروعات الاستثمارية في المكسيك”.

وقال البيان ان المكسيك: “ترفض بشكل قاطع اي محاولة للتاثير على القرارات الاستثمارية للشركات باستخدام الخوف او التهديد”.

وانتقد ترامب خلال الحملة الانتخابية مشاريع شركة فورد لصناعة السيارات بالاستثمار في المكسيك وقال انه في حال انتخابه سيفرض رسوماً جمركية عالية على السيارات المستوردة.

واعلنت شركة فورد الثلاثاء التخلي عن مشروع بناء مصنع للسيارات في سان لو بوتوزي في وسط المكسيك بكلفة 1,6 مليار دولار.

وهدد ترامب شؤكتي جنرال موتورز وتويوتا الخميس.

واعلن ترامب مراراً انه يريد اعادة التفاوض او الانسحاب من اتفاق “نافتا” لحرية التبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.