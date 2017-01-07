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«الأرصاد»: أمطار غزيرة بالسواحل الغربية.. و«الشبورة» ليست مؤشر على دفء الطقس
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: أمطار غزيرة بالسواحل الغربية.. و«الشبورة» ليست مؤشر على دفء الطقس

السبت، 7 يناير 2017 10:25 ص
محيط - خالد الريس

أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن ظهور الشبورة المائية الكثيفة ليس مؤشر لدفء الطقس، مشيرا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة نتاج لهدوء سرعة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الاولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم السبت، أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء وسيبلغ ذروته غدا الأحد وبعد غد الاثنين، مضيفا أن الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا ليصل إلى حد الصقيع في بعض المحافظات مثل وسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وستشتد غدا الأحد، محذرا أيضا من اضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر.
وحذر من النشاط الشديد للرياح الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الصحراوية وسيزيد من الأحساس ببرودة الجو.
وأعلن أن متوسط درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 14 درجة مئوية وفي الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة ، وفي جنوب الصعيد تتراوح ما بين 17 إلى 21 درجة.

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